Raserunfall in Ludwigsburg: Mordanklage, Tempo 40 und ein Blitzer – ein Plädoyer für Gründlichkeit

Die Mordanklage zum Rasertod in Ludwigsburg steht – der Blitzer am Unglücksort nicht. Manches braucht Zeit, anderes sollte schnell erledigt werden, kommentiert Oliver von Schaewen.
Erinnerungen an die traumatischen Bilder des Raserunfalls in Ludwigsburg sind in dieser Woche wach geworden. Merve und Selin, zwei junge Frauen, kamen im März bei einem völlig bescheuerten, mutmaßlich illegalen Autorennen ums Leben. Jetzt erfolgte die Mordanklage. Die Öffentlichkeit hat erfahren, dass die staatliche Justiz an dem Fall drangeblieben ist und die Maximalstrafe fordert. Auf den ersten Blick wirkt diese Forderung angemessen – sie muss nun der gerichtlichen Überprüfung standhalten.