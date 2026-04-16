Raserprozess Ludwigsburg: Zwei Ludwigsburger Raser legen Revision ein – der dritte nicht

Im Ludwigsburger Raserprozess ist das Urteil noch nicht rechtskräftig: Die Hauptangeklagten haben offiziell Revision eingelegt. Eine Prüfung dauert erfahrungsgemäß mehrere Monate.
Nach dem Mordurteil im Ludwigsburger Raserprozess ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Die beiden Hauptangeklagten haben wie angekündigt nun tatsächlich Revision eingelegt, teilte das Landgericht am Donnerstag mit. Damit wird das Urteil nun vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe auf mögliche Rechtsfehler überprüft. Der dritte Angeklagte akzeptiert derweil sein Urteil.