„Die beiden fuhren ein Rennen“ - Klartext im Raserprozess

Im Ludwigsburger Mordprozess gab es am siebten Verhandlungstag eine besondere Ankündigung der Angeklagten. Zudem haben mehrere Zeugen von überhöhten Geschwindigkeiten berichtet.
„Ich habe noch nie ein so lautes Geräusch gehört, ich dachte, da fliegt ein Helikopter über uns“, erklärte ein 22-jähriger Zeuge am siebten Tag des Ludwigsburger Raser-Prozesses. Der junge Mann hatte am 20. März 2025 die vorbeidonnernden Autos und den anschließenden Zusammenstoß vor der Aral-Tankstelle in der Schwieberdinger Straße beobachtet.