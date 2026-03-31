Raserprozess Ludwigsburg: Viel Selbstmitleid, Reue fehlt – lebenslange Haftstrafen gefordert

Eine Woche vor dem Urteil zeigen die Plädoyers, welche Strafen drohen. Besonders die Nebenklage greift die Angeklagten scharf an und kritisiert fehlende Verantwortung.
Am Ende der Plädoyers der Anklage wurde es noch einmal emotional. Fatih Zingal, Vertreter der Familie der verstorbenen Selin, richtete sich in seiner Rede direkt an den Vorsitzenden Richter Norbert Winkelmann. „Ein Punkt, der meinen Mandanten wichtig ist, ist die Frage, welche Signalwirkung das Urteil haben wird. Der Abschluss dieses Verfahrens muss einen Sinn haben – im besten Fall, jemanden vor dem gleichen Schicksal zu bewahren, das die Opfer und ihre Familien erlitten haben.“ Ganz am Ende der langen Reihe der Plädoyers bekam er dafür Zustimmung von unerwarteter Seite: In seinem letzten Wort sagte der Angeklagte K. er hoffe, dass andere etwas lernen und nicht die gleichen Fehler machen werden, wie er und die beiden Männer, die mit ihm auf der Anklagebank saßen.