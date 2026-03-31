Eigentlich sollte der Tag im Raserprozess mit den Plädoyers beginnen – doch die Verteidigung unternahm mit einem Antrag einen letzten Vorstoß im Verfahren.
Die Erwartungen an den vorletzten Prozesstag waren hoch. Die Menschen im vollen Sitzungssaal des Landgerichts Stuttgart warteten gespannt auf die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Doch dann kam es erst einmal anders. Die Richter mussten über einen Antrag der Verteidigung entscheiden – einen, der es in sich hatte und der am Ende vom Angeklagten und seinem Anwalt selbst wieder zurückgezogen wurde.