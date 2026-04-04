Raserprozess Ludwigsburg: Übergriffigkeit, die wütend macht – Opfer-Familien werden online verunglimpft

Angehörige von Merve und Selin geraten auf Social Media ins Visier selbsternannter Moralwächter. Was als Meinung oder Anteilnahme daherkommt, ist nichts anderes als blanke Anmaßung.
Was sich in dieser Woche in einigen Facebook-Kommentarspalten abspielt, ist an Übergriffigkeit kaum zu überbieten. Fremde Menschen verlieren im digitalen Raum jedes Gefühl für die Grenze zwischen berechtigter Anteilnahme und anmaßender Verurteilung. Sie stilisieren sich im Internet zu moralischen Instanzen – und übersehen dabei, was sie trauernden Familien damit antun.