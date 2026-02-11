Raserprozess Ludwigsburg: Höchstgeschwindigkeit und Führerscheinentzug – das war der 11. Prozesstag

Die Ereignisse vor Gericht zusammengefasst: Der Raser blieb bis 1,5 Sekunden vor dem Aufprall auf dem Gaspedal. Es ging aber auch um die lange Liste von Verkehrsdelikten.
Der 11. Prozesstag im Ludwigsburger Raserprozess hatte es in sich. Auf den ersten Blick mögen die von den Richtern verlesenen Vermerke unspektakulär wirken – doch die Fakten sprachen an diesem Tag für sich. Besonders die ermittelten Höchstgeschwindigkeiten belasteten die drei Angeklagten, die wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge vor Gericht stehen. Doch damit war der Prozesstag nicht beendet: Am Nachmittag rückten zudem Vorstrafen und mehrfache Führerscheinentzüge der Männer in den Fokus.