Im Ludwigsburger Rasermord-Prozess ist ein Zeuge im Gerichtssaal verhaftet worden. Zudem wurde einiges über das kriminelle Vorleben der Angeklagten bekannt.
Irgendwann in der rund zehnminütigen Pause stützt der Mann auf dem Zeugenstuhl die Ellenbogen auf den Tisch vor sich, legt die Fäuste auf seine Augen und massiert mit den kleinen Fingern seine Nasenwurzel. Womöglich wurde ihm in diesem Moment bewusst, was gleich auf ihn zukommen würde – und dass er die Weihnachtstage möglicherweise nicht so verbringen wird, wie geplant.