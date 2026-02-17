Raser vor Gericht: „Fahrt anständig“ – Chats und Posts bringen neue Erkenntnisse im Raserprozess

Die Polizei hat den Tatabend im Ludwigsburger Raserprozess minutengenau rekonstruiert. Auch Chatverläufe aus den Tagen nach dem tödlichen Unfall rücken erneut in den Fokus.
Der zwölfte Verhandlungstag im Ludwigsburger Raser-Prozess um den Tod von zwei jungen Frauen am Landgericht Stuttgart hat eindrücklich gezeigt, mit welchem Aufwand sich die Ermittlungsbehörden auf dieses Mammutverfahren vorbereitet hatten. Ein 30-jähriger Beamter der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg schilderte im Zeugenstand, zur eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe hätten zu Beginn „rund 50 Polizisten gehört, um vor allem die flüchtigen Beweise zu sichern“.