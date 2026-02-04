Raser nach Unfall: „Mir wurde die Vorfahrt genommen“ - mit 150 km/h

Chaos herrschte nach dem tödlichen Autorennen in Ludwigsburg. Die Aussagen der Polizisten im Mordprozess wirken belastend: Der Festgenommene habe kaum Reue gezeigt.
Für die Polizisten war der Einsatz unmittelbar nach dem tödlichen Autorennen in Ludwigsburg schwierig. Im Mordprozess im Landgericht Stuttgart standen am jüngsten Prozesstag die Streifenpolizisten im Zeugenstand, die kurz nach dem Unfall an der Schwieberdinger Straße eingetroffen waren. Ihre Schilderungen zeichneten ein Bild von Chaos, emotionaler Belastung – und einem Angeklagten, der schon früh vor allem mit sich selbst beschäftigt gewesen sei.