Raser-Prozess in Stuttgart

1 An der Unfallstelle erinnern die Angehörigen an die beiden Opfer. Foto: Lichtgut

Bei einem Unfall mit einem gemieteten Jaguar sind im März zwei junge Menschen gestorben. Der Verursacher raste mit Tempo 168 durchs Nordbahnhofviertel. Wer ist der 21-jährige Stuttgarter?









Stuttgart - Die Soundanlage wummert. Der Beifahrer ist aufgekratzt, redet, juchzt und lacht. Die Handykamera läuft, ist in das edel-futuristisch leuchtende Cockpit des Jaguar F-Type R gerichtet. Der Fahrer hat ein fettes Grinsen im Gesicht. Dunkle Locken, gepflegter Bart, Marken-Sweatshirt. Der Beifahrer plaudert. „Und – wie ist es?“, fragt der junge Mann hinter der Kamera. „Motherfucker!“, sagt Mert T. am Steuer – und gibt Gas, dass der Auspuff nur so donnert.