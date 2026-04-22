Raser-Prozess: Haftstrafen nach tödlichem Autorennen für zwei 22-Jährige

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn zwischen Köln und Bonn – eine Mutter und ihre Tochter sterben. Nun wurden die Urteile über die Verursacher gesprochen - strenger als vom Ankläger gefordert.
Köln - Wegen eines Autorennens mit dem Tod von zwei Menschen als Folge sind zwei junge Männer vom Landgericht Köln zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der eine von ihnen bekam fünf, der andere viereinhalb Jahre nach Jugendstrafrecht. Die Strafen gehen deutlich über die Forderungen der Staatsanwaltschaft hinaus.