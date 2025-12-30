Raser in Baden-Württemberg: Immer mehr illegale Autorennen

Illegale Autorennen mitten in Städten nehmen weiter zu – oft nachts, immer wieder mit tödlichen Folgen. Doch warum stoppen härtere Strafen die Raser kaum?
– Allen härteren Strafen und Gerichtsurteilen zum Trotz rasen in Baden-Württemberg immer mehr Menschen auf den Straßen um die Wette. Die Polizei verzeichnet wieder deutlich mehr illegale Autorennen – ein gefährlicher Trend, der zuletzt vor allem in Städten wie Ludwigsburg oder Bretten sichtbar wurde. Nachts liefern sich dort Fahrer halsbrecherische Vollgas-Duelle und riskieren dabei oft nicht nur ihr eigenes Leben.