1 AMG ist eine Tochter und die Supersportwagenmarke von Mercedes. Nicht alle Fahrer gehen mit der enormen Kraft dieser Fahrzeuge verantwortungsbewusst um. Foto: © Mercedes-Benz Group A

Der AMG-Fahrer, der mit bis zu 300 Stundenkilometern vor der Polizei flüchtete und auf A81 und A8 durch die Region Stuttgart gerast ist, ruft nun auch die Politik auf den Plan.















Link kopiert

Nach dem Raser-Vorfall vom Wochenende fordert der Nürtinger Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) härtere Sanktionen bei schweren Verkehrsverstößen. „In Extremfällen dürfen der dauerhafte Führerscheinentzug und die Einziehung von Raserautos kein Tabu sein“, erklärte Gastel unserer Zeitung. Zugleich appellierte Gastel, der auch Mitglied des Verkehrsausschusses des Bundestags ist, an die Autohersteller, bei ihren Werbeaussagen achtsam vorzugehen. „Werbesprüche, mit denen hohe Geschwindigkeiten angepriesen werden, passen nicht mehr in eine Zeit, in der die Verkehrssicherheit an erster Stelle stehen muss“, so der Parlamentarier.

639 PS unter der Haube ermöglichen Tempo 315

AMG bewirbt seine Fahrzeuge unter anderem mit Aussagen wie „Rennsport mit Straßenzulassung“. Der AMG GT 63 S hat laut Herstellerangaben eine Leistung von 639 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 315 Stundenkilometern. Der Fahrer eines solchen Autos hatte am Wochenende bei einer Verfolgungsjagd auf der B10, der A81 und der A8 die Polizei abgehängt, obwohl diese mit 41 Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz war. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist höher als die des Polizeihubschraubers, der bei der Verfolgung des Fahrers im Einsatz war.

Unsere Empfehlung für Sie Verfolgungsjagd bei Stuttgart Autobahnraser ist noch nicht identifiziert Die Polizei versucht am Wochenende herauszufinden, wer mit Tempo 300 vor einer Kontrolle flüchtete.

Der Mercedes-Konzern, zu dem auch AMG gehört, erklärte unserer Zeitung, die Werbeaussagen bezögen sich „ausschließlich auf die Nutzung unserer Fahrzeuge im Rahmen gesetzlicher Regelungen“. Ein Verhalten, das andere Verkehrsteilnehmer gefährde, „verurteilen wir scharf“. Das Einhalten der Straßenverkehrsordnung sei „die Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Straßenverkehr - genauso wie der verantwortungsvolle Umgang mit Technik und die gebotene Rücksicht“.

Gastel erklärte, die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen seien im europäischen Vergleich noch immer niedrig und könnten „Unvernünftige kaum zur Vernunft bringen“. Auch hier gelte es anzusetzen. „Öffentliche Straßen sind keine Rennpisten, sondern Verkehrsräume, in denen Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen ist.“

EU schreibt Tempo-Assistent vor

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat verweist aus Anlass des Vorfalls auf einen Beschluss, in dem er fordert, dass Fahrer-Assistenzsysteme nicht nur bei Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit, sondern auch einer nicht angepassten Geschwindigkeit anschlagen sollen. Die EU schreibt für neue Fahrzeugmodelle bereits Fahrzeugassistenten vor, die eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit anzeigen und ab 2024 auch für alle Neuwagen bestehender Modellreihen vorgeschrieben werden. Diese Systeme können aber vom Fahrer überstimmt und sogar abgeschaltet werden und beziehen sich auch nicht auf eine unangemessene Geschwindigkeit.

Der ADAC sieht keine Notwendigkeit für Konsequenzen aus dem Vorfall. Der allergrößte Teil der Autofahrer verhalte sich regelkonform und halte sich an die Höchstgeschwindigkeiten, erklärt der Club. „Wer sich nicht an die Regeln hält, wird sanktioniert.“ Dafür gebe es den Bußgeldkatalog, der ja auch verschärft worden sei. In Einzelfällen könne es „natürlich immer wieder zu Ausreißern kommen. Daraus jedoch eine Konsequenz in Bezug auf die Motorleistung zu ziehen halten wir für nicht zielführend.“