Die Hitze hat das Land im Griff. Die Temperaturen machen auch Lehrkräften und Kindern zu schaffen. Die Hemminger Grundschule gibt alles, um die Mädchen und Jungen bei Laune zu halten.
Die anhaltende Hitze macht nicht bloß träge, sondern kann auch Spaß bereiten. Das zeigt dieser Tage ein Blick auf den Pausenhof der Grundschule in Hemmingen: Statt den Vormittag über nonstop zu schwitzen, kühlen sich die Mädchen und Jungen fröhlich lachend auch mal unter der Sprinkleranlage ab. Die hat voriges Jahr der damalige Hausmeister gebaut, „dann war das Wetter aber nicht so schön“, erinnert sich die Schulleiterin Konstanze Aßmann. Bei den momentanen Temperaturen weit über 30 Grad kommt die Anlage, die Wasser wie Nebel versprüht, nun aber wie gerufen. Ebenso tut das der Rasensprenger. Der mache „richtig nass“.