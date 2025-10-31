Wie lang im Herbst Rasen mähen? Es gibt eine Faustregel

Kleines Einmaleins der Rasenpflege im Herbst: Wie bleibt der Rasen auch nach dem Sommer kräftig? Tipps zum Mähen, Düngen und Wässern, damit die Grasfläche fit in den Winter startet.

Reformationstag und Allerheiligen stehen vor der Tür, und der Rasen in Garten und Vorgarten hat in den Sommermonaten Federn gelassen. Starke Sonnenstrahlung, Trockenheit und Nutzung der Fläche zum Spielen oder Feiern hat der Grasnarbe zugesetzt. Braune Stellen und Lücken prägen das Bild, aber bis wann muss mann im Herbst eigentlich mähen?

Gerade in der Übergangszeit bis zum Winter lohnt es sich, die Fläche wieder in Schuss zu bringen. So wird der grüne Teppich im Garten für die kalten Tage gestärkt und kommt im Frühling schnell wieder zu Kräften. Hier eine kleine Anleitung für die nächsten Wochen, in denen der Boden noch relativ warm ist:

Rasenmähen an Allerheiligen?

Allmählich sinken die Temperaturen, aber der Rasen wächst noch. Dabei lässt man die Halme lang werden, damit sie durch ihren Stoffwechsel Kraft sammeln können. Je weiter das Jahr fortschreitet, desto kühler wird es und die Rasengräser wachsen langsamer.

Die Mähintervalle sollte man jetzt länger werden lassen, rät Philippe Dahlmann, Gartenberater beim Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen. Erst wenn nichts mehr wächst, hört man auf zu mähen. Wichtig ist, dass das Gras vor der Winterruhe nochmals auf eine Länge von vier bis fünf Zentimetern heruntergeschnitten wird. Ein guter Zeitpunkt für den letzten Rasenschnitt sei in der Regel nach der ersten Frostnacht, rät die Zeitschrift "Ökotest". Mann sollte nicht mähen, wenn das Gras nass und schwer ist, sondern einen trockenen, sonnigen Herbsttag abwarten - wobei allerdings die Feiertagsruhe an Allerheiligen und die Sonntagsruhe zu beachten sind.

Rasenmähen im Herbst - die 10-Grad-Faustregel

Anfang Herbst: Mähen Sie weiterhin regelmäßig, etwa einmal pro Woche.

Mitte Herbst: Reduzieren Sie die Häufigkeit auf alle 10-14 Tage, wenn das Wachstum nachlässt.

Ende Herbst: Das letzte Mal mähen, bevor das Gras nicht mehr wächst. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Temperaturen dauerhaft unter 10 Grad Celsius liegen.

Geografische Lage: In Süddeutschland muss man also länger mähen als in Norddeutschland - in mediterranen Gefilden wie Mallorca womöglich sogar ganzjährig.

„Kurz geschnittener Rasen übersteht den Winter besser. Er bleibt gesünder und zeigt sich im Frühjahr wüchsiger“, erläutert Dahlmann. Mäht man den Rasen eher höher, legen sich nach Angabe der Deutschen Rasengesellschaft (DRG) die Gräser um und es entsteht ein Mikroklima, das günstig ist für pilzliche Erreger, beispielsweise Schneeschimmel.

Herbstlaub sollte man regelmäßig vom Rasen entfernen, etwa mit einer Harke. Foto: Florian Schuh/dpa

Im Herbst Rasen mähen und Rasen wässern

Damit sich der Rasen gut erholen kann, ist es wichtig, dass der Boden wieder durchdringend gewässert wird. Dabei sollte man Regenwasser verwenden und die Rasenfläche zusätzlich zum natürlichen Regen ein- bis zweimal in der Woche mit 10 bis 15 Litern pro Quadratmeter gießen. So erreicht man, dass das Wasser tief in die Erde eindringt und nachhaltig die Wasserversorgung für die Pflanzen und das Bodengefüge verbessert wird.

Rasen mähen und Rasen düngen

Spätestens ab Mitte September rät Philippe Dahlmann die Nährstoffversorgung mit Volldüngern einzustellen. Allerdings macht es Sinn, im September eine kaliumbetonte Düngung vorzunehmen – mit einem sogenannten Herbstrasendünger. Hier ist der Stickstoffanteil reduziert und Kalium relativ hoch dosiert.

Laut der Deutschen Rasengesellschaft schützt Kalium die Pflanzenzellen vor Frosteinwirkung und Krankheitsbefall. Die Gräser können Reservestoffe einlagern - so wird der Rasen im Frühling rasch grün. Meist ist auch ein gewisser Eisenanteil im Herbstdünger enthalten. Dieser gibt den Halmen im Winter eine grüne Farbe und verlangsamt das Vermoosen der Fläche.

Der Boden wird nach em Vertikulieren gut gewässert, und wenn man deutliche Kahlstellen entdeckt, wird auch nochmals Rasen gesät. Das ist wichtig, damit sich keine Wildkräuter aussäen. Foto: dpa/Silas Stein

Ist Vertikutieren im Herbst sinnvoll?

Sollte der Rasen stark vermoost sein, kann man das Moos mit einem Rechen herausharken, solange die Bodentemperaturen noch höher sind. Das schonende Harken hat den Vorteil, dass die Erde zwischen den Halmen sanft gelockert wird. So können Luft und Wasser wieder besser ausgetauscht werden.

Der Boden wird anschließend gut gewässert, und wenn man deutliche Kahlstellen entdeckt, wird auch nochmals Rasen gesät. Das ist wichtig, damit sich keine Wildkräuter aussäen. Am besten greift man zu schnellkeimenden Mischungen zum Ausbessern von Lücken. Auf den Vertikutierer sollte man verzichten, um die Grasnarbe nicht zu beschädigen. Sie kann sich vor dem Winter nur noch schwer regenerieren.

Laubsauger ist Gift für den Rasen!

Die Deutsche Rasengesellschaft empfiehlt, Herbstlaub regelmäßig zu entfernen. Solange der Rasen noch wächst, kann das mit dem Mäher erfolgen. Später nimmt man einfach einen Laubbesen. Von der Verwendung von Laubbläsern und -saugern wird abgeraten.

Tipps für die Rasenpflege im Herbst

Allerletzter Schnitt: Erhöhen Sie die Schnitthöhe beim letzten Schnitt evtl. um etwa einen Zentimeter. Dies hilft dem Gras, die Wintermonate besser zu überstehen. Eine Schnitthöhe von 5-6 cm ist ideal.

Laub entfernen: Entfernen Sie regelmäßig Laub von Ihrem Rasen, da es das Gras ersticken und Krankheiten fördern kann.

Düngung: Eine Herbstdüngung mit einem speziellen Herbstdünger stärkt die Wurzeln und macht den Rasen widerstandsfähiger gegen Frost.

Eine Herbstdüngung mit einem speziellen Herbstdünger stärkt die Wurzeln und macht den Rasen widerstandsfähiger gegen Frost. Vertikutieren: Wenn Ihr Rasen stark verfilzt ist, kann das Vertikutieren im Herbst sinnvoll sein, um die Belüftung zu verbessern.

Wer im Herbst den Rasen komplett neu säen will, kann das tun. Bis Mitte Oktober ist das problemlos möglich. Zuvor wird die Fläche gut gelockert und von Unkräutern befreit. Der Boden ist noch warm, trocknet aber nicht mehr so schnell aus, so dass die Keimung meist gleichmäßig erfolgt, und bis zum Winter hat man eine dichte Grasfläche, die man möglicherweise schon einmal mäht.

Was ist mit der Blumenwiese?

Auch die Blumenwiese kann im Herbst nochmals geschnitten werden. Allerdings wird hier anders vorgegangen. Der Schnitt sollte in einer Höhe von etwa 10 Zentimetern erfolgen. Das Schnittgut wird auf jeden Fall abgetragen und als Mulch oder Kompost im Garten verwertet.

In der Blumenwiese sitzen bereits die Rosetten der ersten Blühpflanzen in den Startlöchern und brauchen auch im Winter Licht und eine gute Belüftung, damit sie im Frühjahr rasch am Start sind, um ihre Blüten zu entwickeln. Wer eine große Blumenwiese hat, kann auch einen Altwiesenstreifen stehen lassen. Er dient den Gartentieren als geschützter Rückzugsort für die Wintersaison (mit dpa-Agenturmaterial).