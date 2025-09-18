Rasen mähen im Herbst, aber bis wann? Das ist die Faustregel

Kleines Einmaleins der Rasenpflege im Herbst: Wie bleibt der Rasen auch nach dem Sommer kräftig? Tipps zum Mähen, Düngen und Wässern, damit die Grasfläche fit in den Winter startet.
Reformationstag und Allerheiligen stehen vor der Tür, und der Rasen in Garten und Vorgarten hat in den Sommermonaten Federn gelassen. Starke Sonnenstrahlung, Trockenheit und Nutzung der Fläche zum Spielen oder Feiern hat der Grasnarbe zugesetzt. Braune Stellen und Lücken prägen das Bild, aber bis wann muss mann im Herbst eigentlich mähen?