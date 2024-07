Rasante Flucht durch Beihingen: Rollerfahrer rast über Fuß- und Feldwege

1 Der Polizei war der Rollerfahrer auf einem Gehweg an der Benninger Straße aufgefallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Die Polizei wollte am Donnerstagabend in Beihingen einen Rollerfahrer kontrollieren, der mit abgelaufenem Kennzeichen unterwegs war. Der trat stattdessen aufs Gas und trat eine rasante Flucht durch den Teilort von Freiberg an.











Ein Rollerfahrer ist am Donnerstagabend in Freiberg am Neckar vor der Polizei geflüchtet, wobei er auf seiner rasanten Fahrt mehrere andere Personen gefährdet hat. Der Unbekannte war einer Streife gegen 18 Uhr in Beihingen aufgefallen, als er mit einem schwarzen Motorroller mit abgelaufenem Kennzeichen von der Benninger Straße aus auf den Gehweg fuhr und dort anhielt. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas, fuhr um die Beamten herum und lenkte unvermittelt zurück auf die stark befahrene Benninger Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Autofahrer, der mit einer silbernen Mercedes C-Klasse älteren Baujahrs unterwegs war, musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten.