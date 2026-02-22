Rapstar: Haftbefehl gesteht Rückfall direkt nach Netflix-Doku

Kurz nach seiner Netflix-Doku erlitt Rapper Haftbefehl einen schweren Drogenrückfall. Jetzt spricht der 40-Jährige erstmals offen über den Absturz und den schmerzhaften Verlust seines besten Freundes Xatar.
Schockgeständnis von Haftbefehl (40): Während Fans die schonungslose Netflix-Dokumentation "Babo: Die Haftbefehl-Story" feierten, kämpfte der Rapper, bürgerlich Aykut Anhan, hinter den Kulissen bereits wieder um sein Überleben. In der fünften Folge seines RTL+-Podcasts "Nina & Aykut" offenbarte der Rapper nun, dass er unmittelbar nach Ende der Dreharbeiten erneut massiv rückfällig geworden ist.