Rapperin und Bambi-Gewinnerin: Zah1de feiert Konzert-Debüt in Berlin

Zah1de feierte am 2. und 3. Januar in Berlin ihr Konzert-Debüt mit zwei restlos ausverkauften Shows. Die 15-jährige Rapperin gilt aktuell als aufstrebendste Newcomerin Deutschlands und gewann bereits einen Bambi.

Die aufstrebende Berliner Rapperin Zah1de (15) hat am 2. und 3. Januar ihre ersten beiden Live-Konzerte gegeben. Vor mehreren tausend Fans spielte Zah1de, die bürgerlich Zahide Kayaci heißt, zwei restlos ausverkaufte Shows in der Uber Eats Music Hall in Berlin und feierte damit ihr großes Konzert-Debüt.

Die 15-Jährige gilt aktuell als eine der erfolgreichsten Newcomerinnen im deutschsprachigen Raum. Bekannt wurde sie zunächst durch ihre Tanzvideos auf TikTok, bevor sie 2024 erste Rap-Videos veröffentlichte. Im November 2025 erhielt sie als jüngste Solo-Preisträgerin der Geschichte einen Bambi in der Kategorie "Shootingstar". Am 19. Dezember 2025 erschien ihr Debütalbum "Pretty Privilege", nun folgten also ihre ersten beiden Konzerte vor Live-Publikum.

Vom TikTok-Screen auf die Live-Bühne

"Ich bin absolut sprachlos und dankbar für jeden Einzelnen, der bei meinen ersten Shows dabei war", so der "Gen Alpha"-Star laut Pressemitteilung nach ihrem Debüt. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich direkt zwei so große Shows ausverkaufe und das ist wirklich eine große Ehre für mich. Ich bin immer noch total unter Adrenalin und echt geflasht. Ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt und werde auf jeden Fall noch lange an diese zwei Abende zurückdenken."

Unterstützung bekam Zah1de auf der Bühne von ihrem Tanzensemble Lunatix Dance, das ihren Anfang in einer Tanzschule nur wenige Meter von der Konzerthalle nahm. Ihre Hits wie "Ballert auf lautlos", "Uff Yaa", "Mona Lisa Motion", "Labubu Freestyle" oder "Pretty Privilege" konnten die Fans textsicher mitrappen.