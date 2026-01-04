Rapperin und Bambi-Gewinnerin: Zah1de feiert Konzert-Debüt in Berlin

Zah1de feierte am 2. und 3. Januar in Berlin ihr Konzert-Debüt mit zwei restlos ausverkauften Shows. Die 15-jährige Rapperin gilt aktuell als aufstrebendste Newcomerin Deutschlands und gewann bereits einen Bambi.
Die aufstrebende Berliner Rapperin Zah1de (15) hat am 2. und 3. Januar ihre ersten beiden Live-Konzerte gegeben. Vor mehreren tausend Fans spielte Zah1de, die bürgerlich Zahide Kayaci heißt, zwei restlos ausverkaufte Shows in der Uber Eats Music Hall in Berlin und feierte damit ihr großes Konzert-Debüt.