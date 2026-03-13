Rapperin spielte selbst in der TV-Serie: Nina Chuba singt neuen Titelsong für Die Pfefferkörner

Die Kultkinderserie "Die Pfefferkörner" startet mit einem neuen Titelsong in die 22. Staffel. Nina Chuba verleiht dem Lied einen modernen Touch. Für die Rapperin schließt sich ein Kreis: Sie spielte einst selbst in der TV-Serie mit.
Nina Chuba (27) verleiht der Kult-ARD-Kinderserie "Die Pfefferkörner" einen moderneren Sound. Die deutsche Rapperin singt ab der kommenden 22. Staffel die neue Version des Titelsongs. Damit kehrt Chuba zurück zu ihren Wurzeln. Die Sängerin und Schauspielerin spielte früher selbst in der Kinderserie mit und war als Marie von 2008 bis 2009 Mitglied der dritten Generation der Nachwuchsdetektive.