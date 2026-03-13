Rapperin spielte selbst in der TV-Serie: Nina Chuba singt neuen Titelsong für Die Pfefferkörner

Die Kultkinderserie "Die Pfefferkörner" startet mit einem neuen Titelsong in die 22. Staffel. Nina Chuba verleiht dem Lied einen modernen Touch. Für die Rapperin schließt sich ein Kreis: Sie spielte einst selbst in der TV-Serie mit.

Nina Chuba (27) verleiht der Kult-ARD-Kinderserie "Die Pfefferkörner" einen moderneren Sound. Die deutsche Rapperin singt ab der kommenden 22. Staffel die neue Version des Titelsongs. Damit kehrt Chuba zurück zu ihren Wurzeln. Die Sängerin und Schauspielerin spielte früher selbst in der Kinderserie mit und war als Marie von 2008 bis 2009 Mitglied der dritten Generation der Nachwuchsdetektive.

Nina Chubas Karriere startete einst in der Kinderserie "Es ist ein echter Full-Circle-Moment für mich, im Vorspann zu hören zu sein", erklärt Chuba im Interview mit dem NDR. Gemeinsam mit Produzent Flo August habe sie "der legendären Melodie einen zeitgemäßen Touch verliehen, ohne ihren unverwechselbaren Kern zu verlieren", so Chuba. Sie erinnere sich gerne zurück an "intensive Drehtage, starken Teamzusammenhalt und großen Stolz, Teil einer Serie gewesen zu sein, die so viele Kinder begleitet hat". 'Die Pfefferkörner' seien der erste Schritt ihrer Karriere gewesen "und dafür bin ich sehr dankbar." Am besten gefalle der Rapperin, dass die Serie "durch ihre lange Geschichte generationsübergreifend wirkt".

Der ursprüngliche Titelsong stammt aus dem Jahr 1999. Bisher existierten vier verschiedene Versionen, die alle nah am Original blieben. Die aktuelle Neuinterpretation modernisiert das bekannte Pfefferkörner-Motiv mit minimalen Textänderungen, "während der charakteristische Refrain erhalten bleibt und die Serie an ihrem unverwechselbaren Erkennungszeichen festhält", heißt es vom NDR.

Die neuen zehn Folgen starten gestaffelt: Ab dem 13. März sind sie als Hörspiele bei ARD Sounds verfügbar, ab dem 21. März dann auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Die TV-Folgen gibt es im Streaming ab 20. März in der ARD Mediathek und bei KiKa, im Fernsehen laufen sie ab 21. März jeweils samstags ab 8:55 Uhr im Ersten.