Haftbefehl bei Alaturka in Stuttgart

1 Rapper Haftbefehl (rechts) zu Gast bei Alaturka im Heusteigviertel. Foto: Privat

Der Rapper Haftbefehl ist am Freitagmittag in der Stuttgarter unterwegs und gibt über Instagram eine klare Empfehlung für den Dönerladen Alaturka in der Stadt ab. Dort kennt man den Promi bereits.















Der Rapper Haftbefehl war am Freitagmittag im Stuttgarter Dönerladen Alaturka zu Gast und gab in einer Instagram-Story eine klare Empfehlung ab. „Kommt hier Döner essen, der Laden ist fantastisch“, erklärt Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt.

Bei Alaturka freut man sich natürlich über so prominenten Besuch. Bilal Caliskan, einer der Mitarbeiter erzählt, dass der Rap-Star nicht zum ersten Mal zu Gast war und verrät außerdem: Haftbefehl ist nicht der einzige bekannte Deutschrapper, der hier gerne isst. Namen will er aber lieber nicht nennen.

Haftbefehl lebt inzwischen in der Region

Der aus Offenbach am Main stammende Anhan lebt inzwischen in der Region Stuttgart, wo er vor einigen Monaten mit dem Bau eines Eigenheims begann. Statt „069“ dürfte es künftig also wohl noch häufiger „0711“ heißen.

Den Dönerladen im Heusteigviertel gibt es inzwischen schon seit 30 Jahren. Seit Alaturka 2019 vom Reiseportal Big 7 Travel zum besten Döner Deutschlands gekürt wurde, stehen hier Abend für Abend besonders viele Menschen an.

Angemeldet habe sich Aykut Anhan nicht. „Er ist spontan gekommen und hat sich angestellt wie alle anderen Gäste“, erzählt Bilal Caliskan. Einziger Unterschied: Zum Abschied ließ sich Caliskan mit dem Rapstar noch vor dem Geschäft fotografieren.