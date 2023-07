Im Café und beim Shoppen – Haftbefehl unterwegs in Stuttgart

Rapper Haftbefehl lebt seit wenigen Jahren mit seiner Familie in der Region Stuttgart (Archivfoto).

Rapper Haftbefehl zeigt seine Liebe zu Stuttgart – und seiner Frau Nina. Am Donnerstag war der in der Region lebende Musiker laut seinem Instagram-Kanal im Café Mokuska im Stuttgarter Westen und im Sneaker-Geschäft Snipes in der Innenstadt unterwegs.