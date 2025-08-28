Rapper will heiraten: French Montana hat sich mit Dubai-Prinzessin verlobt

French Montana will heiraten: Der Rapper bestätigte, dass er sich mit der Dubai-Prinzessin Sheikha Mahra verlobt hat. Sie ist die Tochter des Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate.
French Montana (40) hat sich mit Sheikha Mahra (31) verlobt, wie ein Sprecher des Rappers "TMZ" bestätigte. Damit wird der amerikanisch-marokkanische Musiker eine Prinzessin heiraten: Sheikha Mahra Mohammed Rashid Al Maktoum ist Prinzessin aus Dubai und Mitglied der Herrscherfamilie: Ihr Vater Mohammed bin Rashid Al Maktoum (76) ist der Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate.