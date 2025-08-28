Rapper will heiraten: French Montana hat sich mit Dubai-Prinzessin verlobt

French Montana will heiraten: Der Rapper bestätigte, dass er sich mit der Dubai-Prinzessin Sheikha Mahra verlobt hat. Sie ist die Tochter des Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate.

French Montana (40) hat sich mit Sheikha Mahra (31) verlobt, wie ein Sprecher des Rappers "TMZ" bestätigte. Damit wird der amerikanisch-marokkanische Musiker eine Prinzessin heiraten: Sheikha Mahra Mohammed Rashid Al Maktoum ist Prinzessin aus Dubai und Mitglied der Herrscherfamilie: Ihr Vater Mohammed bin Rashid Al Maktoum (76) ist der Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate.

Den Heiratsantrag machte French Montana seiner Partnerin dem Bericht zufolge auf der Paris Fashion Week im vergangenen Juni, kurz nachdem er dort auf dem Laufsteg zu sehen war. Das Paar wurde erstmals im Oktober 2024 gemeinsam gesichtet.

Nicht die erste Verlobung

Sheikha Mahra war zuvor mit einem Geschäftsmann verheiratet. Die beiden haben eine etwa einjährige Tochter. Im Juli 2024 trennte sich Mahra von ihrem Ehemann und gab dies auf Instagram bekannt - später löschte sie ihr Profil zwischenzeitlich.

Auch für French Montana, der zuvor unter anderem mit Khloé Kardashian (41) liiert war, wird es die zweite Ehe sein. Von 2007 bis 2014 war er mit der New Yorker Unternehmerin Deen Kharbouch verheiratet, die beiden haben ein gemeinsames Kind.