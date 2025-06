Rapper vor Gericht: Combs-Jury sieht Dokumente zu zerstörten Hotelzimmern

1 Die Gerichtszeichnung zeigt Sean "Diddy" Combs, der den Eröffnungsplädoyers am ersten Verhandlungstag vor dem Bundesgericht in Manhattan zuhört. (Archivfoto) Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa

In New York läuft der Prozess gegen Sean Combs wegen Anschuldigungen von Sexualstraftaten. Dabei zeigt sich auch: Der Rapper hinterließ so manches Hotelzimmer in zerstörtem Zustand.











Link kopiert



New York - Im Prozess gegen den früheren Rap-Superstar Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten hat die Jury zahlreiche Dokumente zu Schäden an Hotelzimmern eingesehen. Unter anderem stellte ein Hotel in Beverly Hills einmal 500 Dollar für Schäden an Vorhängen und Teppichen in Rechnung, nachdem Combs dort eingebucht gewesen war, wie aus Dokumenten hervorging, die den Geschworenen vor Gericht in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge gezeigt wurden.