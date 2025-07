Rapper vor Gericht: Ärger mit Geschworenem Nr. 25 - Jury berät im Combs-Prozess

1 Gerichtsszene im Prozess Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa

Seit sechs Wochen macht der Prozess gegen Rapper Sean Combs Schlagzeilen. Nun entscheiden die zwölf Geschworenen über Schuld oder Unschuld. Doch einer Macht Probleme.











New York - Im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs hat die Jury übernommen. Die zwölf Geschworenen - acht Männer und vier Frauen - müssen nun am Gericht in New York über Schuld oder Unschuld des früheren Rap-Superstars entscheiden. Für ihre Beratungen haben sie so viel Zeit, wie sie brauchen - bis zu einem Urteil könnte es also wenige Stunden oder auch viele Tage dauern.