1 Capital Bra freut sich über sein fünftes Kind. Foto: imago images/Future Image

Babyglück für den Rapper: Capital Bra freut sich auf Instagram über die Geburt seiner Tochter. Der 31-Jährige hat damit fünf Kinder.











Capital Bra (31) ist wieder Vater geworden. In einer Instagram-Story verriet er, dass seine Tochter Alina auf die Welt gekommen ist. Das Baby sei "gesund und fit". Außerdem bedankte er sich in dem kurzen Video für die Glückwünsche zur Geburt seines Kindes, nachdem er "die ganze Nacht im Krankenhaus" war. Der Rapper, der sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushält, teilte noch keine Bilder des Neugeborenen.