1 Vor dem Carhartt-Store versammelten sich am Montagnachmittag die Massen. Foto: Christine Bilger/StZN

Vor dem Carhartt-Store in Stuttgart-Mitte war am Montagnachmittag mächtig was los. Es hatte mit einer T-Shirt-Aktion von Ljubav, dem Modelabel des Bietigheimer Rappers Rin, zu tun. Die Einzelheiten.









Wer am Montagnachmittag in der Tübinger Straße in der Stuttgarter City unterwegs war, dem wird wohl eine große Menschenansammlung vor dem Carhartt-Store aufgefallen sein. Grund für den Run auf das Bekleidungsgeschäft war eine T-Shirt-Aktion in Kooperation mit Ljubav, dem Label des Bietigheimer Rappers Rin, der sich im Laufe des Nachmittags dann auch selbst die Ehre im Carhartt-Store gab.