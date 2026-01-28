Rapper lebt in der Region Stuttgart: Haftbefehl zeigt sich nach Nasen-OP verschmust mit seinem Sohn

Rapper Haftbefehl gewährt auf Instagram neue Einblicke in sein Leben nach der Nasen-OP. In einem Video kuschelt er mit seinem Sohn.
Nachdem seine Ehefrau Nina Anhan kürzlich einen ersten, ganz kurzen Blick auf Haftbefehls Nase nach seiner OP geliefert hatte, zeigt der Rapper das Ergebnis jetzt auch selbst in sozialen Netzwerken. Auf Instagram hat Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt, einen Clip geteilt, wie er mit seinem Sohn kuschelt – das eigene Gesicht ganz unverhüllt. „Die Familie ist alles im Leben“, schreibt Ahnan unter den Beitrag.