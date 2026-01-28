Rapper lebt in der Region Stuttgart: Haftbefehl zeigt sich nach Nasen-OP verschmust mit seinem Sohn

Rapper Haftbefehl gewährt auf Instagram neue Einblicke in sein Leben nach der Nasen-OP. In einem Video kuschelt er mit seinem Sohn.

Nachdem seine Ehefrau Nina Anhan kürzlich einen ersten, ganz kurzen Blick auf Haftbefehls Nase nach seiner OP geliefert hatte, zeigt der Rapper das Ergebnis jetzt auch selbst in sozialen Netzwerken. Auf Instagram hat Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt, einen Clip geteilt, wie er mit seinem Sohn kuschelt – das eigene Gesicht ganz unverhüllt. „Die Familie ist alles im Leben“, schreibt Ahnan unter den Beitrag.

Haftbefehl hatte sich rund ein Jahr lang nicht ohne Maske oder Schal öffentlich gezeigt. Der Grund: Exzessiver Kokainkonsum, den Rapper selbst in der vielbeachteten Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ thematisiert hatte. Die dadurch komplett eingefallene Nase schockierte die Zuschauer. Informationen unserer Zeitung nach ließ sich Haftbefehl in einer Klinik in Stuttgart operieren.

OP länger gedauert als geplant

Unmittelbar nach der OP hatte Nina Anhan – ebenfalls auf Instragram – mitgeteilt, dass die Operation gut verlaufen sei. Sie habe zwar mit über sechs Stunden deutlich länger gedauert als die veranschlagten drei, abseits davon hatte sie aber nichts zu beklagen.

Vor wenigen Tagen teilte Nina Anhan dann auch das erste Bild der neuen Nase ihres Mannes – ein ganz kurzer Kameraschwenk zeigte das Gesicht des Rappers nach der OP, als dieser im Auto saß. Während damals noch viele Nutzer im Netz fanden, dass Haftbefehls Nase total verändert aussehen würde, sind die Kommentarspalten unter dem aktuellen Beitrag, den der Rapper selbst am Dienstag veröffentlicht hatte, weniger kritisch. Vor allem bestehen sie aus Herzchen. Allem Anschein nach ist die Nase inzwischen auch etwas abgeschwollen.

Die Anhans leben zumindest immer wieder zeitweise in der Region Stuttgart, wo Nina Anhan familiär verwurzelt ist. Auch zuletzt ließen die beiden ihre Fans in sozialen Medien immer wieder daran teilhaben, was sie in und um den Kessel erlebten – etwa, als Nina Anhan kürzlich einen Mann im Supermarkt womöglich vor Schlimmerem bewahrt hat, als sie erste Hilfe leistete, nachdem dieser zusammengebrochen war.