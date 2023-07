Die Fäuste in der Luft

Rapper Kontra K in der Schleyerhalle

1 Rapper Kontra K – hier 2020 bei seinem Konzert in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Berliner Rapper Kontra K bringt die Stuttgarter Schleyerhalle vor 15 000 Fans zum Beben: mit viel Adrenalin und Motivationsrap.









Der Berliner Gangster-Rapper Kontra K hat am Montagabend die Schleyer-halle zum Beben gebracht. Bei dem ausverkauften Konzert hat er vor rund 15 000 Fans eine der letzten Stationen seiner aktuellen Tour „Der Sonne entgegen“ gefeiert. Kontra K, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt, fällt gerne mal als böser Bube auf. Zuletzt ermittelte die Berliner Staatsanwaltschaft wegen eines 100-Kilogramm- Cannabis-Deals gegen ihn. Der 35-jährige Rapper gilt als Junge von der Straße, der es trotzdem geschafft hat: „Erfolg ist kein Glück/Sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen/Das Leben zahlt alles mal zurück/Es kommt nur ganz darauf an, was du bist“ lautet der Refrain zu seinem Song „Erfolg ist kein Glück“ – Kontra K bietet Motivationsrap - wenn ich es schaffe, kannst du es auch.