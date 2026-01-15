Mit einer Netflix-Doku über sein Leben und Drogensucht war Haftbefehl in aller Munde. Jetzt widmet sich der Rapper in seiner Single „Syndrom Stockholm“ dem Überleben im Straßenmilieu.
Rapper Haftbefehl meldet sich mit seiner neuen Single „Syndrom Stockholm“ zurück. In dem rund zweiminütigen Track rappt der 40-jährige Offenbacher über das Überleben im Straßenmilieu und Drogenkonsum. Das Musikvideo zum Song in gewohntem Haftbefehl-Stil mit brachialen Beats wurde am Abend veröffentlicht, die Single sollte in der Nacht zu Freitag erscheinen.