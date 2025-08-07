Rapper aus Bietigheim-Bissingen: Bausa ruft mit Wagenknecht und Krone-Schmalz zu Demo in Berlin auf

Dass Bausa politisch ist, daraus macht er kein Geheimnis. Beim Aufruf zu einer Demo macht der Rapper aus Bietigheim-Bissingen jetzt gemeinsame Sache mit Sahra Wagenknecht.
Der bekannte Rapper Bausa aus Bietigheim-Bissingen ruft für den 13. November 2025 zu einer Demo am Brandenburger Tor in Berlin auf. Bemerkenswert: Für die Demo hinter dem Motto „Stoppt den Völkermord in Gaza! Keine Waffen in Kriegsgebiete! Frieden statt Wettrüsten!“ mobilisert das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das vor allem zum Ukrainekrieg sehr umstrittene Positionen vertritt. Dabei wird der Stopp von Waffenlieferungen aus Deutschland in alle Kriegsgebiete gefordert, außerdem ein Ende der Aufrüstung Deutschlands.