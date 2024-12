Rapper auch als Co-Produzent dabei: Snoop Dogg spielt die Hauptrolle in Luc Bessons The Last Man

Kultrapper Snoop Dogg ergattert die wohl größte Rolle seiner schon beachtlichen Kinolaufbahn. Er spielt die Hauptrolle in "The Last Man" von Starregisseur Luc Besson. Nicht der erste Film für das umtriebige Multitalent.

Nachdem er als eine Art Maskottchen für das US-Fernsehen den Sportlern bei den Olympischen Spielen in Paris die Show gestohlen hatte, erobert Snoop Dogg (53) nun die Kinoleinwand. Der Rapper übernimmt die Hauptrolle im nächsten Film von Luc Besson (65, "Das fünfte Element"). Das vermeldet das Branchenblatt "Variety" exklusiv.

Snoop Dogg spielt in "The Last Man", so der Titel des Projekts, nicht nur die Hauptrolle. Der umtriebige Kultstar wird auch als Co-Produzent fungieren.

Lesen Sie auch

"The Last Man": Endzeitaction im "Planet der Affen"-Stil?

Bei "The Last Man" soll es sich um einen Science-Fiction-Film handeln, der in einer postapokalyptischen Welt spielt. Details zu der Story sind nicht bekannt, laut "Variety" soll der Film aber von "Planet der Affen" inspiriert sein. Das Magazin spekuliert, dass es eine Verbindung zu "Last Man Standing" geben könnte, Snoop Doggs Song von 2009. In dessen Text kommen aber keine Endzeitelemente vor.

Snoop Dogg und Luc Besson können bereits einen gemeinsamen Film vorweisen. Allerdings handelt es sich um eine eher indirekte Zusammenarbeit. Der Rapper lieh 2006 in der US-Version von Bessons französischem Animationsfilm "Arthur und die Minimoys" einer Figur seine Stimme.

Zusammenarbeit seit 20 Jahren geplant

Für die ungleichen Stars ist die gemeinsame Arbeit eine Herzensangelegenheit. Luc Besson ist ein großer Fan des Rappers, seitdem er 1993 Snoops Hit "Who Am I" gehört hatte. "Wir sind uns vor 20 Jahren zum ersten Mal begegnet und wollten schon immer wieder zusammenarbeiten", sagte der Franzose zu "Variety". "Wir brauchten nur das richtige Projekt, das uns beide begeistern würde - und das ist es jetzt, mit Snoop in der Hauptrolle. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!", so der Filmmacher weiter. Snoop Dogg gibt das Kompliment zurück. Er verehre Luc Besson, seitdem er 1994 "Léon - Der Profi", gesehen habe.

"Trainig Day" bis Porno: Snoop Dogg als Filmstar

Für Snoop ist "The Last Man" die größte Rolle seiner bereits beachtlichen Kinokarriere. Er spielte bereits in etlichen Filmen Nebenrollen, zum Beispiel in "Training Day" (2001), "Dolemite is my Name" (2019) oder als Huggy Bear in der Verfilmung der Serie "Starsky & Hutch" (2004). Dazu kommen zahlreiche Gastauftritte als er selbst.

In Filmen, die in der Hip-Hop-Szene spielen, hatte er auch schon Hauptrollen inne. Dazu kommt sein Part als Gastgeber in dem berüchtigten Porno "Snoop Dogg's Doggystyle" (2000).