Rap-Trio Junge Arbeiter: Geh raus, erreich was! So ist das Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“

Das Rap-Trio Junge Arbeiter wurde unterm Mercedesstern in Sindelfingen und mit Bruce Lee groß. Jetzt präsentieren sie ihr Debüt-Mixtape und wollen richtig durchstarten.
Am Mercedesstern in Sindelfingen hängen viele Biografien, für die Band Junge Arbeiter ist er ein Symbol für Herkunft. Das Rap-Trio aus Böblingen – MoHunnid-Ali, CHAWE und Marcirati – veröffentlicht an diesem Freitag sein Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“. Dieses erzählt vom Aufwachsen als Kinder von Gastarbeiterfamilien, von Ehrgeiz und von dem Versuch, im Süden sichtbar zu werden.