Rap-Trio Junge Arbeiter: Geh raus, erreich was! So ist das Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“

Das Rap-Trio Junge Arbeiter wurde unterm Mercedesstern in Sindelfingen und mit Bruce Lee groß. Jetzt präsentieren sie ihr Debüt-Mixtape und wollen richtig durchstarten.

Am Mercedesstern in Sindelfingen hängen viele Biografien, für die Band Junge Arbeiter ist er ein Symbol für Herkunft. Das Rap-Trio aus Böblingen – MoHunnid-Ali, CHAWE und Marcirati – veröffentlicht an diesem Freitag sein Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“. Dieses erzählt vom Aufwachsen als Kinder von Gastarbeiterfamilien, von Ehrgeiz und von dem Versuch, im Süden sichtbar zu werden.

Kennengelernt haben sich Marcel und Mo schon früh – im Kindergarten in Gäufelden-Nebringen. Theo kam später in einem Hip-Hop-Laden in Böblingen dazu. Dass aus der Freundschaft einmal Musik werden sollte, sei nicht der Plan gewesen, sagt Mo: „Das war ein organischer Prozess. Wir haben nicht einfach gesagt: ,Hey, wir machen Mukke und gehen damit an den Start.‘“ Rap sei für sie ein Raum gewesen, in dem Herkunft keine Schwäche war: „Musik, Rap-Kultur – das war unser gewohntes Habitat. Das war ein Ort, an dem wir keine Nachteile hatten.“

Ihre Songtexte thematisieren Lebensverhältnisse

„Wir haben Geschichten zu erzählen – gerade aus den Lebensverhältnissen, aus denen wir kommen“, sagt Marcel. Mo, Theo und Marcel sind in der Region aufgewachsen. Ihre Großeltern kamen als sogenannte Gastarbeiter nach Süddeutschland. Die Enkel erzählen Geschichten, mit denen sich viele junge Menschen aus der Gegend identifizieren können. „Uns wurde von zu Hause immer gesagt: ,Zeig dich von deiner besten Seite, geh raus, tu etwas, um auch gesellschaftlich etwas zu erreichen‘“, sagt Marcel. Dieser Ton zieht sich durch viele ihrer Songs: rausgehen, machen, nicht warten. „Wir waren immer in irgendeiner Art und Weise fleißig, wenn wir zum Beispiel Basketball gespielt haben, wollten wir direkt Profis werden.“

Unsere Empfehlung für Sie Zusatzshows in Stuttgart Apache 207 kommt im September erneut in die Schleyerhalle Der Rapper und Sänger Apache 207 gibt im September zwei weitere Konzerte in der Stuttgarter Schleyerhalle. Er bringt auch wieder sein Flugzeug als spektakuläres Bühnenbild mit.

Sie beschreiben sich als ein Projekt des Miteinanders. „Das bedeutet, dass wir unsere eigene Sache liegen lassen und zu dritt an einer übergeordneten Sache arbeiten – das als Grieche, Kurde und Türke zusammen“, sagt er. Diese Idee übersetzen sie auch ins echte Leben. Theo sagt: „Wir kennen das selber von damals: Wenn man in einen Club wollte, ist man oft nicht reingekommen.“ Mit eigenen Blockpartys wollen sie genau das vermeiden: „Jeder ist willkommen, Hauptsache wir haben einen geilen Vibe.“

Unterstützung von Rap-Größen

Musikalisch orientieren sich Junge Arbeiter an einem treibenden Sound, der stark von UK-Einflüssen geprägt ist. Früh wurde das Trio von Rapgrößen wie Nimo und Dardan unterstützt. Das brachte sie schnell auch in andere deutsche Städte. Marcel erzählt von einer Phase, in der sie für das Mixtape quer durch Deutschland gearbeitet haben: „Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln – aber am Ende des Tages landen wir immer wieder in Böblingen.“ Mo beschreibt, dass sie außerhalb des Südens sofort auffallen. „Bei uns war klar: Hier wird gearbeitet, hier wird gemacht und nicht viel rumgeschnackt. Dafür stehen wir auch.“

Neben dieser Mentalität gibt es noch anderes, das sie so gerne Stuttgarter sein lässt: Schwäbisch sprechen, der VfB und der Zwiebelrostbraten mit Spätzle nach einer langen Reise – am liebsten im Wirtshaus in Vaihingen.

Wenn Herkunft zum Etikett wird

Aber zum Aufwachsen im Süden gehört für sie auch, wie schnell Herkunft im Alltag zum Etikett wird. Mo sagt: „Man wurde oft als Kanake bezeichnet, beziehungsweise beschimpft.“ Für die drei ist das nichts, was sie klein macht. Sie drehen es um. „Wir nutzen das für uns und sind stolz darauf. Wir sind Kanaken, das macht uns nicht asozial“, sagt Marcel. Deshalb hieß auch ihre erste Single, mit der sie 2023 erstmals größere Aufmerksamkeit bekamen, „Junge Kanaken“. „Wir möchten in unserer Musik noch klarer machen, welche Herkunft wir haben und dass wir eigentlich nur mit Liebe an jeden Menschen herantreten möchten und das so auch von zuhause gelernt haben“, erzählt Marcel.

Mehr Impulse aus dem Süden sind geplant

Der Titel „Enter the Dragon“ ist eine Anspielung auf Bruce Lee. Foto: imago/Everett Collection

„Enter the Dragon“ ist als Anspielung auf Bruce Lee gedacht. „Ich glaube, für Jungs wie uns waren das die ersten Helden: Das waren 50 Cent, das war Bruce Lee, das waren auch Fußballer.“ Theo beschreibt das Mixtape als geschlossene Erzählung: „Wir haben zwölf Songs auf dem Mixtape. Vom Sound her ist es ziemlich durchmischt, aber hat einen roten Faden und eine Geschichte, die sich durchzieht.“ Marcel sagt, sie hätten bewusst verschiedene Stimmungen zugelassen „Wir haben uns in verschiedenen Genres versucht – also es ist nicht nur ein Soundbild.“

„Enter the Dragon ist erst der Anfang“, Mo nennt als Ziel für dieses Jahr, „mehr kreativen Input aus der Region zu bündeln, zu mobilisieren und hier mehr kreative Infrastruktur reinzubringen“ – also stärker mit Produzenten und Künstlern aus dem Süden zu arbeiten. Und dann, sagt er, könnten sich die Leute „ab März auf richtig viel neue Musik, Projekte und Junge-Arbeiter-Shit gefasst machen“.