Rankings: Was stimmt da nicht im Paradies?

Die australische Metropole Melbourne wurde zur besten Stadt der Welt gekürt – doch ausgerechnet dort, wo es am schönsten sein soll, sind die Menschen unzufrieden.
Im aktuellen Time-Out-Ranking führt Melbourne die Liste der besten Städte weltweit an. Sydney rangiert auf Platz 21, noch vor Paris. Adelaide hat es ebenfalls in die Top 50 geschafft. Auf dem Papier könnte man nirgends besser leben als in Australien – und doch überraschen die neuen Zahlen des Australischen Statistikamts (ABS): Die Australierinnen und Australier sind mit ihrem Leben weniger zufrieden geworden. 2020, in der Pandemie, lag die Lebenszufriedenheit auf einer Skala von eins bis zehn bei 7,2. Inzwischen ist sie auf 7,1 gesunken.