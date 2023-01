12 Der frühlingshafte Schlossplatz hat Potenzial als Romantik-Hotspot. Foto: imago images/Westend61/Werner Dieterich

Am 14. Februar ist wieder Valentinstag. Anlässlich des Tages der Liebe hat ein Juweliergeschäft aus Frankfurt ein Ranking der romantischsten Städte Deutschlands erstellt.

Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, wie viele romantische Attraktionen es in den Städten gibt, wie viele gut bewerteten Restaurants, wie viele Wahrzeichen und wie viele Paare pro 1000 Einwohner heiraten. Wichtig zu wissen ist, dass es sich bei dem Ranking nicht um eine repräsentative Studie handelt, sie dient mehr der Inspiration für mögliche Städtetrips rund um den Valentinstag.

Stuttgart in den Top 10

Auch die baden-württembergische Landeshauptstadt hat es in dem Ranking in die Top 10 geschafft, so soll es im Kessel etwa 51 romantische Attraktionen geben. Freiburg im Breisgau schaffte es zwar nicht in die Top 10 der romantischsten Städte, liegt aber auf Platz eins der Städte mit den meisten Hochzeiten pro 1000 Einwohnern.

