Ranking: Dieser Ort im Kreis Göppingen ist bei Touristen besonders beliebt

Mit dem Europapark-Dörfchen Rust in Südbaden kann keine andere Kommune mithalten, was die Touristenzahlen anbelangt. Doch ein Ort im Kreis Göppingen sticht heraus.
In welchen Kommunen ist der Andrang besonders groß und wo bleibt es eher ruhig? Wo ist die Zahl der Touristen im Vergleich zur Einwohnerzahl hoch, wo eher niedrig? Um das herauszufinden, hat das Portal Holiday Check aktuelle Tourismuszahlen aus der Regionaldatenbank für das Jahr 2024 ausgewertet und mit den Zahlen von 2022 verglichen – damals wurde die Tourismusdichte erstmals berechnet. Das Ziel war es, die Entwicklung des Tourismus nach der Pandemie aufzuzeigen. Welche Orte sind beliebter geworden und wo gehen die Gästezahlen zurück? Gibt es Veränderungen bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer?