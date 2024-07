Ranglistenturnier Tischtennis: Talente des TSV Korntal fegen Gegner von der Platte

1 Milla Pardela bezog zwar in der Vorrunde eine Niederlage, aber in der Endrunde war sie unschlagbar. Foto: Thomas Holzapfel

Bei den Top-Ranglistenturnieren der baden-württembergischen Tischtennis-Jugend stehen Milla Pardela, Paulina Friebe und Damjan Poznic vom TSV Korntal am Ende ganz oben.











Link kopiert



Die baden-württembergischen Top-Ranglistenturniere der Jugend 15 und 19 in Gerstetten waren eine Art Tischtennis-Festspiele des TSV Korntal. Mit sieben Talenten nahm der Club am Showdown vor der Sommerpause teil, bei dem die Sieger in den Altersklassen das Ticket für das deutsche Top-48-Ranglistenturnier im November lösten – dort sind Paulina Friebe, Milla Pardela und Damjan Poznic vom TSV nun dabei.