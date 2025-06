Geparkten Range Rover abgeschleppt und verschleudert

Veronika Andreas 02.06.2025 - 05:58 Uhr , aktualisiert am 03.06.2025 - 09:57 Uhr

Willkür in Sindelfingen?

1 Der Range Rover war in einem guten Zustand. Lediglich eine Umrüstung hätte er benötigt. Foto: Ingenieurbüro Stoll & Kollegen

Wie sich erst jetzt herausstellt, hat die Stadt 2021 einen am Straßenrand abgestellten Range Rover ohne Wissen des Fahrzeughalters an einen Autohändler verkauft. Wie kam es dazu?











Erst vor Kurzem hat ein 63-jähriger Fahrzeughalter in Sindelfingen eine äußerst unangenehme Erfahrung gemacht: Er stellte seinen Mercedes SL 280 auf einem öffentlichen Parkplatz in Sindelfingen ab und fuhr in den Urlaub. Als er drei Wochen später zurückkam, war sein Auto weg. Es stellte sich heraus, dass es von der Stadt Sindelfingen abgeschleppt worden war. Später wurde es sogar verschrottet. Die Begründung: Das Fahrzeug verlor Öl, zudem sei eine Kontaktaufnahme mit dem Besitzer gescheitert.