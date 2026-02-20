Rang acht in der Thronfolge: Künftiger Monarch festgenommen? Andrew könnte noch König werden

Die Luft wird dünner für Andrew Mountbatten-Windsor. Selbst nach der Festnahme und allem, was in den vergangenen Jahren passiert ist, könnte er aber noch König werden.
Trotz seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019), trotz Entzug seiner royalen Titel und trotz einer Festnahme an seinem 66. Geburtstag könnte der ehemalige Prinz Andrew noch eines Tages König werden. Was geschehen müsste, damit der Bruder von König Charles III. (77) aus der Thronfolge gestrichen wird, erklärt die BBC. Laut der britischen Rundfunkanstalt wäre dies mit einem erheblichen Aufwand, verteilt über mehrere Länder, verbunden.