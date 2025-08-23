Random Dance Stuttgart: K-Pop verbindet junge Menschen mit Tanz und Style

Beim „Random Dance“ feiern junge Menschen ihre Leidenschaft für K-Pop – mit energiegeladenen Choreografien, kreativer Mode und einem Gefühl von Gemeinschaft.
Sie haben sich alle in einem großen Viereck aufgestellt, als plötzlich die Musik einsetzt. Laut und pulsierend, mitten in der Stadt, zwischen vorbeilaufenden Passanten. Es ist der Start der K-Pop-Playlist. Wer das Lied kennt, springt in die Mitte und tanzt – präzise, selbstbewusst, mit Ausdruck. Die Menge um sie herum ruft, klatscht, feuert an. Der Platz wird zur Bühne, das Viereck zum Herz einer vibrierenden Szene.