1 Der 44-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Foto: Imago//Gelhot

Die Polizei musste einem 44-Jährigen einen Platzverweis aussprechen, der unter anderem die Scheibe eines Pizzalieferdiensts beschädigt hatte.















Link kopiert

Hunger kann zwar aggressiv machen, vermutlich lag es aber eher am Alkohol, dass ein 44-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Eglosheim bei einem Pizzalieferdienst randaliert hat. Bei der Polizei war gegen 2.40 Uhr ein Notruf eingegangen, nachdem der betrunkene Mann so lange gegen eine Glasscheibe des Geschäftes geschlagen hatte, bis diese einen Sprung bekam. Als der 46-jährige Betreiber des Lieferdienstes daraufhin die Tür öffnete, schlug ihm der aggressive 44-Jährige mit der Faust ins Gesicht. Der Randalierer war ihm übrigens kein Unbekannter: Der Mann hatte bereits Hausverbot. Dem Angreifer wurde durch die Polizei ein Platzverweis erteilt, dem er schließlich auch nachkam.