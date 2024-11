1 Mit der früheren Dunkelheit werden auch Täter früher aktiv. Foto:

Es wird wieder früher dunkel. Das macht es auch Randalierern leichter, ihr Unwesen zu treiben. Am Montag trat um 17. 15 Uhr ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit dunklen Haaren gegen den Außenspiegel eines BMW, der in der Herrenberger Straße in Weil der Stadt geparkt war. Ein Zweiter, etwa 1,60 Meter großer Mann mit robuster Statur und Schnauzbart, schlug mit der Hand den Rest des noch am Wagen hängenden Gehäuses ab.