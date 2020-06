1 Nicht zum ersten Mal hat es die Polizei mit Gruppen zu tun, die sich gegen sie stellen. Foto: SDMG/s

Wie aus dem Nichts stellen sich in der Nacht zum Sonntag mehrere Hundert Menschen gegen die Polizei. Das Ausmaß ist neu. Mit ähnlichen Attacken hatte die Polizei in jüngster Zeit häufiger zu tun.

Stuttgart - Die Polizei hat es in Stuttgart offenbar mit einem neuen Phänomen zu tun: Auch in den zurückliegenden Wochen haben sich immer wieder ganze Gruppen gegen die Einsatzkräfte solidarisiert, aus unterschiedlichen Gründen.

Zum ersten Mal tauchte das Phänomen kurz nach dem Ende der strengen Corona-Regeln auf. Das Leben im öffentlichen Raum begann wieder, die Vorsicht der Feiernden in der Samstagnacht ließ nach. Das heftigste Wochenende kam kurz nach den Lockerungen, das letzte Wochenende im Mai. Da hatte es die Polizei gleich zwei mal in einer Nacht mit großen Menschenmengen zu tun, die gegen sie vorgingen. Gegen Mitternacht am Samstag wollte die Polizei die noch geltenden Abstandsregeln auf dem Schlossplatz durchsetzen. Im Bereich der großen Treppe zum kleinen Schlossplatz saßen die Nachtschwärmer viel zu eng. Die Polizei wandte sich mit Lautsprecherdurchsagen an sie. Die Feiernden zeigten keine Einsicht. Im Gegenteil: Aus der Menge flogen Flaschen gegen die Polizei, getroffen wurden die Fahrzeuge. Die Einsatzkräfte mussten Verstärkung holen. Mehr als ein Dutzend Streifenwagenbesatzungen, Beamte der Sicherheitskonzeption Stuttgart und Hundeführer räumten den kleinen Schlossplatz.

Bis zu 30 Streifenwagen im Einsatz

Nur zwei Stunden später sahen sich Beamte wieder einer ähnlichen Situation gegenüber. Ein Mann hatte behauptet, er sei von einem Messerstecher angegriffen worden. Als die Polizei am vermeintlichen Tatort an der Ecke Büchsenstraße/Theodor-Heuss-Straße eintraf, stellte sich heraus, dass das nicht stimmte und der Mann sich einen üblen Scherz erlaubt hatte. Als die Polizei wegen der Vortäuschung einer Straftat seine Personalien aufnehmen wollte, wehrte sich der Mann heftig und wurde aggressiv. Die Polizei brachte ihn zu Boden. Das sahen die Umstehenden und stellten sich nun gegen die Einsatzkräfte. Auch hier mussten etliche Beamte zur Unterstützung anrücken, damit die Lage sich beruhigte. Mehr als 30 Streifenwagen rückten an. Hier wurde ein Zusammenhang mit den Reaktionen auf die Proteste gegen die Polizeigewalt in den USA nach dem Tod des dunkelhäutigen George Floyd vermutet: Der 18-Jährige Tatverdächtige war Spanier und hatte leicht dunkle Haut, die Polizei sah sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt.

Mit einem ähnlichen Phänomen hatte es die Bundespolizei mehrfach nach den Ereignissen in den USA zu tun: Bei Festnahmen am Hauptbahnhof wurden auch ihre Einsatzkräfte mehrmals mit Rassismusvorwürfen beschimpft.

Auch schon vor der Corona-Zeit kam es im vergangen Herbst zu einem Zwischenfall. Am letzten Septemberwochenende war in der Nacht zum Sonntag ein Mann unvermittelt im Schlossgarten angegriffen worden. Beim Polizeieinsatz danach stellten sich ebenfalls rund 20 Menschen gegen die Beamten.