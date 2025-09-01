Randalierer in Marbach: Außenspiegel an zwölf Autos beschädigt

1 An zwölf in Marbach parkenden Autos wurden in der Nacht auf Sonntag die Außenspiegel beschädigt. Foto: Imago

Die Polizei hat zwar einen ersten Tatverdacht, aber noch werden Zeugen zu dem Vorfall in Marbach (Kreis Ludwigsburg) gesucht. Und auch mögliche weitere Geschädigte.











Hat ein 29-Jähriger am Sonntag zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens in Marbach eine Spur der Verwüstung hinterlassen? Laut Polizei richtet sich bislang lediglich ein erster Tatverdacht gegen ihn. Fest steht hingegen, dass in diesem Zeitraum an zwölf Autos, die im Bereich der Bangerstraße und der Wielandstraße geparkt waren, jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt wurde. Außerdem wurden ein Motorroller und eine Mülltone umgeworfen und ebenfalls beschädigt.