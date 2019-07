Unfall in Freiberg am Neckar 75-Jährige fährt Radfahrer an – zwei Schwerverletzte

Eine 75-Jährige setzt in Freiberg am Neckar am Montag zu einer wahren Chaosfahrt an. Dabei werden ein Fahrradfahrer und sie selbst schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Seniorin betrunken war.