1 Wegen eines betrunkenen 30-Jährigen war die Polizei in Kornwestheim im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 30-Jähriger beschädigt in Kornwestheim mehrere Fahrzeuge. Die Polizei nimmt den Betrunkenen fest. Unklar ist bislang, ob er weitere Autos demoliert hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 30-Jähriger hat am Samstagabend in Kornwestheim randaliert und Autos beschädigt. Die Polizei nahm ihn fest. Der stark betrunkene Mann hatte gegen 21.30 Uhr in der Salamanderstraße die Kennzeichen einer Mercedes V-Klasse und eines Fiat Ducato abgerissen, außerdem warf er einen Kanaldeckel gegen einen VW Golf und trat dessen Außenspiegel ab. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Bislang ist noch unklar, ob der Randalierer weitere Fahrzeuge beschädigte. Geschädigte können sich bei der Polizei unter 07 154 /1313 0 melden.