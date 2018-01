Randalierer in Gerlingen unterwegs Silvesterböller sprengt Polizeibriefkasten

Von bin 15. Januar 2018 - 09:10 Uhr

Mit einem Silvesterknaller haben Unbekannte den Polizeibriefkasten beschädigt. Foto: dpa

Ziemlich dreist sind unbekannte Randalierer in Gerlingen vorgegangen: Sie haben mit einem Böller den Polizeibriefkasten in Gerlingen gesprengt. Überraschend: Die Polizei ermittelt.

Gerlingen - In der Nacht auf Sonntag wurde der Briefkasten am Polizeiposten Gerlingen möglicherweise durch einen Silvesterböller beschädigt. Eine Anwohnerin hörte gegen Mitternacht einen lauten Knall und verständigte die Polizei. Die Polizei rückte mit einem Streifenwagen zu dem nachts nicht besetzten Posten an, die Beamten trafen kurze Zeit später in der Nähe eine größere Gruppe Jugendlicher.

Stehen Jugendliche im Verdacht?

Ob die Jugendlichen mit der Tat in Verbindung stehen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Der am Briefkasten entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt in eigener Sache weiter. Erst vor kurzem ist in Bietigheim-Bissingen ebenfalls ein Briefkasten durch einen Silvesterböller zerstört worden. Offenbar ist vom Jahreswechsel noch einiges an Munition übrig.