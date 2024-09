1 Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Böblingen Außenspiegel von Autos wegtritt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Unbekannte Täter haben an der Ernst-Reuter-Straße die Außenspiegel von drei Autos zerstört – eine Woche zuvor war dies bei neun Pkw der Fall.











Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag erneut im Bereich der Ernst-Reuter-Straße im Süden Böblingens zugeschlagen. Er – oder sie – hat an drei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw jeweils den Außenspiegel auf der Beifahrerseite abgetreten. Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Sachschaden in einer Mitteilung auf insgesamt rund 1000 Euro.