1 Unbekannte haben in Vaihingen/Enz einen schwarzen Porsche Cayenne schwer beschädigt – die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa

Mehrere Unbekannte sollen einen Luxuswagen mit Tritten traktiert haben – unter anderem wurden die Außenspiegel abgetreten. Am Porsche entstand ein hoher Schaden.

Vaihingen/Enz - Mehrere Unbekannte sollen am Sonntag in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) gegen einen Porsche getreten und ihn beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die laut Zeugenaussagen vier bis fünf unbekannten männlichen Täter sollen am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr einen schwarzen Porsche Cayenne beschädigt haben, der auf einem Parkplatz in der Erich-Blum-Straße in unmittelbarer Nähe einer Gaststätte abgestellt war. Sie traten auf den Luxuswagen ein und schlugen die Spiegel ab. Die Tritte der Unbekannten hinterließen laut Polizei Beulen in der Karosserie.

Hoher Schaden am Wagen

Einer der Unbekannten trug laut Polizei eine ärmellose gerippte Jacke, ein Weiterer soll eine schwarze Winterjacke angehabt haben. Zu den anderen Personen sei nichts Näheres bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Zeugen können Hinweise an die Polizei unter folgender Telefonnummer geben: 07042/9410.